Quattro colpi in quattro mesi | perché i ladri hanno preso di mira le gioiellerie del centro commerciale

Negli ultimi quattro mesi, quattro gioiellerie situate all’interno di un centro commerciale sono state prese di mira da ladri. In ciascun episodio, sono stati registrati colpi distinti, suscitando preoccupazione tra gli operatori del settore. La sequenza di furti ha attirato l’attenzione di chi si occupa di sicurezza e di leggi, evidenziando le difficoltà nel proteggere le attività commerciali di questo tipo. L’episodio più recente si è verificato in un punto vendita di Ravenna.

Quattro gioiellerie colpite in altrettanti mesi. Il caso dell’Esp di Ravenna non è solo una sequenza di cronaca nera, ma il sintomo di una vulnerabilità che scuote il settore orafo locale. Tra vetrine infrante e rapine a mano armata - anche in pieno giorno -, i negozianti del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Preso di mira per l’aspetto, morto suicida a 14 anni. Quattro compagni di classe indagati per stalking Ladri di merendine in quattro scuole del centro: in un istituto il "colpo" fallisceIn tre istituti scolastici hanno danneggiato i distributori automatici, rubando tutto quello che sono riusciti ad arraffare: bevande e alimenti... The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic Temi più discussi: Quattro colpi in quattro mesi: perché i ladri hanno preso di mira le gioiellerie del centro commerciale; Sparatoria in tarda serata, 43enne ferito con quattro colpi di pistola alle gambe; Agguato nel Napoletano, quattro colpi alle gambe: ferito 43enne; Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse: blitz della polizia, fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia. Furti al Ciarnin, quattro colpi: caccia alla bandaIl Ciarnin di nuovo nella morsa dei ladri, dopo i colpi ripetuti il venerdì, sono quattro i furti messi a segno durante la settimana. Due mercoledì in zona Saline, uno in via la Marca e l’ultimo ... ilrestodelcarlino.it Quattro colpi in nove giorni. Ladri anche al Caffé PlessiAncora un furto con spaccata ai danni di un esercizio commerciale di Vignola. È successo nelle prime ore della mattinata di ieri – poco dopo le 4, stando alle immagini di alcune telecamere della zona ... ilrestodelcarlino.it Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno quattro colpi, uno dei quali lo ha colpito di striscio alla gamba destra. Soccorso dagli amici presenti sul posto, è stato trasportato al Policlinico di Bari. - facebook.com facebook Crotone, 22 colpi davanti a una scuola: quattro giovani fermati dalla Polizia x.com