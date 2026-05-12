Dopo la sconfitta subita all’ultimo minuto contro il Bologna, il direttore ha espresso forte disappunto riguardo all’episodio finale della partita. La squadra ha perso punti importanti in modo improvviso, suscitando reazioni intense tra i responsabili. La partita si è conclusa con un risultato che ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori, soprattutto per quanto riguarda l’ultimo episodio che ha deciso l’esito del match.

La sconfitta contro il Bologna rimediata all’ultimo minuto è stata accorta anche dal direttore sportivo Manna, che al gol vittoria dei felsinei ha scaraventato via le bottigliette d’acqua a lui vicine, dimostrando la frustrazione per una sconfitta che si potrebbe rivelare superflua in vista della lotta Champions, saldamente nelle mani del Napoli. Manna e la rabbia incontrollata: cosa è accaduto a fine gara. Gli azzurri si sono arresi nel recupero, dopo aver rimontato da due gol di svantaggio. La rimonta non è bastata: la rete decisiva dei felsinei firmata da Rowe ha spento le speranze di qualificazione anticipata in Champions in una partita carica di tensione e ribaltamenti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Bologna, Manna furioso: il retroscena sull’episodio a fine partita

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