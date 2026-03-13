Il ds del Napoli ha risposto alla domanda sulla possibile partenza di Conte alla fine della stagione, affermando che nel calcio tutto si pianifica con attenzione. Ha anche commentato la situazione dell’ex allenatore della Juventus, senza entrare in dettagli specifici. La sua dichiarazione si concentra sull’approccio generale alla gestione delle squadre e alle scelte future, senza fare riferimenti diretti a decisioni imminenti o a nomi particolari.

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© Juventusnews24.com - Conte via dal Napoli a fine stagione? Manna categorico: «Si pianifica sempre». Cosa ha detto sull’ex Juventus

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