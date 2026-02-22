Napoli furioso Manna attacca | Gol annullato imbarazzante È una vergogna
Il fallo di mano non rilevato dall’arbitro ha scatenato le proteste dei tifosi napoletani, arrabbiati per un gol annullato giudicato ingiustamente. La decisione ha provocato un acceso dibattito tra gli spettatori e sui social, dove molti contestano la correttezza dell’arbitro. La squadra si è mostrata frustrata, sottolineando come quella decisione abbia influenzato il risultato. Le polemiche continuano a crescere tra i sostenitori, che chiedono chiarimenti ufficiali.
"> Lo sfogo nel post gara Il dopo Atalanta-Napoli è infuocato. A prendere la parola ai microfoni di DAZN è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha duramente contestato le decisioni arbitrali. «Incommentabile il gol annullato a Gutierrez. Non capisco come si faccia a fischiare. Per me non c’è stato neanche un controllo del Var, perché il gioco è ripreso subito. Il gol annullato è imbarazzante. Dov’è il fallo? Il Var cosa ci sta a fare? Perché non lo riguarda?». Parole pesanti, che fotografano la tensione in casa azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Atalanta-Napoli, Manna furioso: “Gol annullato imbarazzante, non è calcio. Facciamo la figura dei co**ioni”Giovanni Manna critica un episodio durante Atalanta-Napoli, dopo che il secondo gol degli azzurri è stato annullato per un presunto fallo.
Manna, rabbia Napoli: "Gol di Gutierrez annullato senza motivo, così è imbarazzante"Manna denuncia che il gol di Gutierrez è stato annullato senza motivo, provocando rabbia tra i tifosi del Napoli.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Napoli furioso, Manna attacca: «Oggi non si può parlare di calcio»«Oggi non si può parlare di calcio. Il Napoli ha fatto una grande partita, come la settimana scorsa. Eravamo avanti 2-0, solo Chiffi ha visto quel fallo, è sconcertante. È sotto gli occhi di tutti. napolipiu.com
Napoli furioso, Manna attacca: «Gol annullato imbarazzante. È una vergogna»Il dopo Atalanta-Napoli è infuocato. A prendere la parola ai microfoni di DAZN è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha duramente contestato le decisioni arbitrali. napolipiu.com
È un Manna furioso nel post partita di Atalanta-Napoli, per il gol del momentaneo 2-0 annullato ai partenopei per il contatto tra Hojlund e Hien: secondo voi è stato giusto annullarlo - facebook.com facebook
Conte furioso durante #NapoliComo: "Valla a vedere testa di ca**o" x.com