Napoli furioso Manna attacca | Gol annullato imbarazzante È una vergogna

Il fallo di mano non rilevato dall’arbitro ha scatenato le proteste dei tifosi napoletani, arrabbiati per un gol annullato giudicato ingiustamente. La decisione ha provocato un acceso dibattito tra gli spettatori e sui social, dove molti contestano la correttezza dell’arbitro. La squadra si è mostrata frustrata, sottolineando come quella decisione abbia influenzato il risultato. Le polemiche continuano a crescere tra i sostenitori, che chiedono chiarimenti ufficiali.

"> Lo sfogo nel post gara Il dopo Atalanta-Napoli è infuocato. A prendere la parola ai microfoni di DAZN è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha duramente contestato le decisioni arbitrali. «Incommentabile il gol annullato a Gutierrez. Non capisco come si faccia a fischiare. Per me non c’è stato neanche un controllo del Var, perché il gioco è ripreso subito. Il gol annullato è imbarazzante. Dov’è il fallo? Il Var cosa ci sta a fare? Perché non lo riguarda?». Parole pesanti, che fotografano la tensione in casa azzurra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Conte furioso durante #NapoliComo: "Valla a vedere testa di ca**o" x.com