Durante la partita tra Napoli e Bologna, il centrocampista ha mostrato segnali di affaticamento, influenzando le sue prestazioni complessive. In particolare, nel corso dell'incontro, l’attenzione si è concentrata sul suo calo di energia, che ha avuto ripercussioni sull’andamento della squadra. La sua prestazione è stata giudicata negativa dai quotidiani sportivi, che hanno evidenziato come questa condizione abbia coinvolto anche i compagni di squadra.

Che non fosse proprio la sua serata si era capito quando, avuto il piacere di un regalo totalmente inaspettato da Pessina, ha calibrato malissimo un pallonetto spedendolo a perdersi nei meandri della Curva B. Non da Mctominay, come non da lui una prestazione così opaca. Capita indubbiamente anche ai migliori. Le valutazioni sulla sua partita sono piuttosto unanimi. Napoli-Bologna, le pagelle di McTominay. La Gazzetta, con Vincenzo D’Angelo, gli assegna 5,5: “Sembra scarico anche lui e così alla fine ne risente tutta la squadra”. Il Corriere dello Sport invece ci va giù pesante, assegnandogli 4,5 e il poco ambito scettro di peggiore in campo, sottolineando come sembri perdersi tra le maglie dei centrocampisti del Bologna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Bologna, i quotidiani bocciano McTominay: “È scarico anche lui e alla fine ne risentono tutti”

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