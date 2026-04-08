La frana avanza | i trasporti in Alta Irpinia ne risentono

Il Comune di Lacedonia ha comunicato che a causa di una frana in corso, la vecchia strada statale è stata chiusa. Questa chiusura provoca disagi nei trasporti che collegano l’Alta Irpinia, interessando i percorsi abituali e creando difficoltà per i residenti e il traffico locale. La situazione resta monitorata dalle autorità, che stanno valutando interventi per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Lacedonia informa la cittadinanza che, a causa della chiusura della ex S.S. 303 (Km 47+300) disposta dalla Provincia di Avellino per dissesto idrogeologico, il servizio di trasporto pubblico subirà le seguenti variazioni: Linea 29-AV (S. Angelo dei Lombardi-Andretta-Bisaccia-Aquilonia): La corsa delle 05:40 da Bisaccia per Lacedonia è ANTICIPATA alle ore 05:20. Linea 11-AV (Grottaminarda-Anzano-Vallata-Lacedonia): La corsa delle 13:00 da Grottaminarda per Lacedonia centro è ANTICIPATA alle ore 12:50. Si comunica inoltre che, a causa delle deviazioni obbligatorie, le coincidenze con altre direttrici potrebbero non essere garantite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La frana avanza: i trasporti in Alta Irpinia ne risentono Social media e sviluppo cognitivo in adolescenza: leggere e imparare ne risentono, l’attenzione pure. Ma c’è una (piccola) eccezioneMentre l’Australia vieta i social media ai minori di 16 anni e altri paesi valutano misure simili, un nuovo studio accende i riflettori su un aspetto... Leggi anche: Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto Nevica in Alta Irpinia e sui rilievi della provinciaEra stata preannunciata e puntuale è arrivata in serata la neve in Alta Irpinia. I fiocchi stanno cadendo in modo particolare sul territorio del comune di Bisaccia. Già dalla mattinata, invece, la ... ilmattino.it Risveglio con la neve in settimana santa, imbiancata l'Alta IrpiniaRisveglio con la neve per una fetta della provincia di Avellino. Alcuni comuni dell'Alta Irpinia sono stati imbiancati da questa coda invernale. msn.com