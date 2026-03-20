Napoli McTominay svela | De Bruyne? Lui è un ottimo giocatore per me è semplice giocare con lui

Durante la sfida della 30ª giornata di Serie A 20252026 contro il Cagliari, Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha commentato la partita e ha parlato di Kevin De Bruyne, definendolo un ottimo giocatore e aggiungendo che per lui è semplice giocare con lui. La partita si è conclusa con il Napoli che ha affrontato il Cagliari, e sono stati rilasciati commenti dai protagonisti sul campo.

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