Pagelle Como-Napoli 0-0 i voti della sfida | Milinkovic-Savic salva gli azzurri

La partita tra Como e Napoli si è conclusa senza reti, con il risultato di 0-0. L’incontro, valido per la 35ª giornata di Serie A, ha visto il Napoli avvicinarsi a un piazzamento in Champions League grazie a un punto guadagnato. Durante il match, il portiere del Napoli ha effettuato alcune parate decisive, contribuendo a mantenere inviolata la porta. La sfida è stata equilibrata, con poche occasioni da rete per entrambe le squadre.

È terminata 0-0 la sfida tra Como e Napoli valida per la giornata numero 35 di Serie A con gli uomini di Conte che fanno un passo verso la conquista di un posto in Champions League. I voti di Como-Napoli di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Tra i migliori in campo c’è Vanja Milinkovic-Savic con il portiere serbo che, in più di un’occasione, ha salvato gli azzurri dal possibile vantaggio dei padroni di casa. Per il Como un punto che può avvicinare la squadra ad un posto in Europa anche se può rappresentare una possibilità persa di avvicinarsi alla zona che vale la Champions League. Andiamo a vedere i voti della sfida. Voti Como-Napoli 0-0, bene la difesa della squadra di Conte.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Como-Napoli 0-0, i voti della sfida: Milinkovic-Savic salva gli azzurri Notizie correlate Como-Napoli:, Milinkovic-Savic salva gli azzurri: la squadra di Conte in difficoltàMilinkovic-Savic compie un intervento decisivo su Diao al 31?: il portiere del Napoli respinge il tentativo dell’attaccante comastre dopo il lancio... Leggi anche: Milinkovic-Savic salva il Napoli e si conferma un asso pararigori Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Genoa-Como 0-2, pagelle e tabellino: Douvikas e Diao avvicinano Fabregas all'Europa; Genoa-Como, le pagelle: Da Cunha, partita da 7,5. Frendrup fatica: 5; Le pagelle di Napoli-Cremonese: McTominay dominante, Bondo bistrattato; Le pagelle di Torino-Inter 2-2: Simeone (7,5) suona la carica, Bonny (5,5) non incide. Chivu a -2 dallo scudetto con un occhio a Como-Napoli. Pagelle Como-Napoli 0-0, regge il bunker azzurro: De Bruyne è un caso, regalo all'InterTante palle gol del Como, qualcuna del Napoli – con un palo clamoroso di Politano nel finale – ma nessun gol e per Como e Napoli il bicchiere è più mezzo vuoto. I lariani rischiano di veder scappar ... sport.virgilio.it Como-Napoli 0-0: palo incredibile di PolitanoIl Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale 86' Due cambi per il Como: fuori Da Cunha e Diao, dentro Sergi ... tuttonapoli.net Como-Napoli per la UCL L’allievo sfida ancora il maestro sognando lo sgambetto e la possibilità di accendere maggiormente la classifica Le probabili formazioni del match - - - #napoli #comonapoli #antonioconte - facebook.com facebook