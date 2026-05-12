Napoli-Bologna 2-3 | gol e highlights

Nel match tra Napoli e Bologna, la partita si è conclusa con un risultato di 2-3, regalando ai tifosi momenti di grande tensione e cambi di fronte. Durante i novanta minuti, sono stati segnati diversi gol e sono stati protagonisti diversi episodi che hanno movimentato l'incontro. Il finale, in particolare, ha lasciato il pubblico senza parole, con il Bologna che ha ottenuto la vittoria sul campo dei partenopei.

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