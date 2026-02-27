Bologna-Brann 1-0 gli highlights | guarda il gol di Joao Mario

Nel match tra Bologna e Brann, terminato con un risultato di 1-0, il gol decisivo è stato segnato da Joao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus. La sua rete ha permesso al Bologna di conquistare la vittoria e di avanzare agli ottavi di finale dell'Europa League. Gli highlights della partita mostrano il momento chiave del match, con l'attaccante che ha deciso l'esito della sfida.

Joao Mario, arrivato a gennaio dalla Juventus, decide la sfida contro il Brann e trascina il Bologna agli ottavi di Europa League. Guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Brann 1-0, gli highlights: guarda il gol di Joao Mario Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa LeagueDopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann,... Pagelle Bologna-Brann 1-0, i voti della sfida: decide Joao MarioIl Bologna batte il Brann anche in casa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Villarreal-Juventus 2-2: gol e highlights | Champions League Temi più discussi: Europa League: Bologna-Brann 1-0 DIRETTA e FOTO; Bologna-Brann 1-0, le pagelle della partita di Europa League; Europa League, Bologna in scioltezza sul Brann: agli ottavi una tra Roma e Friburgo; Bologna-Brann 1-0, pagelle e tabellino: Joao Mario decisivo, Skorupski insuperabile, Rowe frizzante, Freuler solido, Sorensen rovina tutto. Bologna-Brann 1-0: video, gol e highlightsIl Bologna replica al Dall'Ara il successo dell'andata, elimina il Brann e si qualifica agli ottavi di Europa League. I rossoblù partono male e vengono salvati due volte da Skorupski nel primo tempo, ... sport.sky.it Bologna-Brann 1-0, le pagelle della partita di Europa League?t>tQ?K$?3??P?i?u0007? ?8??u0010?u001f???y?lL??*z (B?c$Q?OI~T?u0011?O????u001fz???bu0014}5#$'???b??B?z:??$?u0004??'?P???4?????u0012>??gz???^??u0012R?u001f?@??u0015?u0013K?O?Bu001f??'|??P?I?$?`D?? ( ... sport.sky.it Alla Juventus mancava fiducia in Joao Mario Il terzino del Bologna, autore del gol vittoria contro il Brann, risponde così al microfono del nostro @federicodraghetti - facebook.com facebook #Calcio #EuropaLeauge Il Bologna batte il Brann 1-0 ed è agli ottavi di finale. A decidere la partita il primo gol di Joao Mario in rossoblù Foto Ansa #UEL #BolognaBrann x.com