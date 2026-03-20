Roma-Bologna 3-4 all' Olimpico succede di tutto | gol e highlights

Nel match tra Roma e Bologna all'Olimpico, il risultato finale è stato di 3-4. Dopo i novanta minuti regolamentari, il punteggio era di 3-3. Nel secondo tempo supplementare, Cambiaghi ha segnato il gol decisivo per il Bologna. Con questa vittoria, il Bologna si è qualificato ai quarti di finale, mentre la Roma è uscita dalle competizioni europee.

Bologna ai quarti, Roma fuori dalle coppe. È il verdetto del derby italiano nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League con i rossoblù che vincono grazie a un acuto di Cambiaghi nel secondo tempo supplementare, dopo che la gara era terminata 3-3 nei novanta minuti regolamentari. Reti, invenzioni, belle giocate e anche qualche polemica per il rigore concesso alla Roma e trasformato da Malen: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma-Bologna 3-4, all'Olimpico succede di tutto: gol e highlights Articoli correlati Serie A, Torino-Udinese 1-2. Succede tutto nella ripresa: gol e highlightsSerata amara allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove il Torino esce sconfitto per 2-1 contro l’Udinese al termine di una gara che si accende e si... Bologna Parma 0-1, succede di tutto al Dall’Ara: doppia espulsione e gol allo scadere. Cos’è accadutodi Redazione JuventusNews24Bologna Parma, i rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Pobega e cadono nel finale: decide un bolide dalla distanza... CATALDI riprende al 103’ una partita folle: Lazio-Torino 3-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Una selezione di notizie su Roma Bologna 3 4 all'Olimpico succede... Temi più discussi: Gli highlights di Roma-Bologna 3-4 dts; Roma-Bologna 3-4, Cambiaghi nel recupero decide l'euroderby: rossoblù ai quarti di Europa League; Roma-Bologna 3-4: Cambiaghi gela l'Olimpico ai supplementari, Gasperini fuori dall'Europa League; È stato un Euroderby folle: il Bologna batte la Roma ai supplementari e vola ai quarti di Europa League. Roma-Bologna 3-4, gol e highlights: decide Cambiaghi nel secondo supplementareIl Bologna si qualifica per i quarti di Europa League dopo una sfida intensa. Decisivo Cambiaghi nel secondo supplementare. Nel primo tempo bene il Bologna che la sblocca con Rowe. La Roma risponde e ... sport.sky.it E così Italiano eliminò Gasperini: Roma-Bologna 3-4 è stato uno spot per il calcio italianoIl Bologna vola ai quarti di finale di Europa League al termine di una sfida folle, vinta 4-3 ai supplementari contro la Roma all’Olimpico. Una. m.tuttomercatoweb.com STASERA DEVO STARE ZITTO ROMA-BOLOGNA 3-4 DTS e RAKOW-FIORENTINA 1-2 0:00 - Roma-Bologna 3-4 dts 8:32 - Rakow-Fiorentina 1-2 Mi trovate TUTTI I GIOVEDÌ su Rete Oro che potete seguire sul canale 77 del digitale terrestre (Lazio) oppu - facebook.com facebook Bologna ai quarti di Europa League, Italiano: "Roma più forte, questa è un'impresa" #SkySport #Italiano #Bologna #UEL #SkyUEL #RomaBologna x.com