Napoli | Antonio ‘o Muccuso ucciso a 47 anni colpi di pistola nella notte
Nella notte a Napoli si è verificato un omicidio in un'area urbana. La vittima, un uomo di 47 anni, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola e si trovava in un luogo pubblico al momento dell'agguato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare e rintracciare chi ha compiuto il delitto.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nella notte di ieri, un agguato mortale ha scosso il quartiere di Ponticelli, a Napoli. Antonio Musella, noto con il soprannome di ‘o muccuso, è stato colpito da una serie di proiettili, perdendo la vita all’età di 47 anni. L’episodio è avvenuto in un’area già fortemente segnata da atti di violenza, aumentando la preoccupazione tra i residenti. La sparatoria si è verificata all’interno del complesso di edilizia popolare conosciuto come “Lotto 6”, situato in via Cupa Vicinale Pepe. Secondo le prime ricostruzioni, Musella si trovava all’interno della sua auto quando è stato sorpreso dai sicari.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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