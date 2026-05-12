Napoli agguato nella notte nel Lotto 6 di Ponticelli crivellato di proiettili Antonio Musella detto o' muccuso
Napoli, agguato nella notte nel Lotto 6 di Ponticelli, crivellato di proiettili Antonio Musella detto "o' muccuso". L'agguato I killer sono entrati in azione poco dopo mezzanotte in via Cupa Vicinale Pepe, tra i palazzoni del Lotto 6 di Ponticelli, poco lontano da dove, circa un mese fa, era stato colpito per errore il giovane Fabio Ascione che tornava a casa dal lavoro. Si tratta di una zona da sempre al centro delle mire dei clan rivali degli egemoni De Micco da un lato e Bossa-Minichini dall'altro. Per Musella non c'è stato scampo. I killer hanno sparato frontalmente, esplodendo - secondo fonti investigative - almeno 5 colpi contro l'abitacolo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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