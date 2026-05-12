Napoli Alisson Santos domina e convince tutti | altro premio per l’azzurro!

Alisson Santos ha ricevuto per la terza volta consecutiva il premio Player of the Month del Napoli. La vittoria è stata decisa dai tifosi attraverso l’app ufficiale del club, che ha scelto il portiere come miglior giocatore di aprile. La premiazione conferma il suo rendimento costante durante la stagione e la fiducia dei sostenitori azzurri.

Alisson Santos vince per la terza volta consecutiva il premio Player of the Month del Napoli: i tifosi lo eleggono migliore di aprile attraverso l’app ufficiale del club. L’attaccante brasiliano ha consolidato il suo status di idolo indiscusso della piazza con prestazioni continue e di altissimo livello durante il mese appena concluso. Ad aprile il numero 27 ha disputato match straordinari, caratterizzati da giocate tecniche rifinite e una presenza costante nelle aree decisive. Il gol segnato al Maradona nel netto 4-0 contro la Cremonese rappresenta il coronamento di un mese dove la continuità di rendimento ha fatto la differenza nella valutazione dei sostenitori azzurri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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Napoli-Cremonese, Alisson Santos cala il POKER

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