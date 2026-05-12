Napoli Alisson Santos domina e convince tutti | altro premio per l’azzurro!

Da spazionapoli.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisson Santos ha ricevuto per la terza volta consecutiva il premio Player of the Month del Napoli. La vittoria è stata decisa dai tifosi attraverso l’app ufficiale del club, che ha scelto il portiere come miglior giocatore di aprile. La premiazione conferma il suo rendimento costante durante la stagione e la fiducia dei sostenitori azzurri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alisson Santos vince per la terza volta consecutiva il premio Player of the Month del Napoli: i tifosi lo eleggono migliore di aprile attraverso l’app ufficiale del club. L’attaccante brasiliano ha consolidato il suo status di idolo indiscusso della piazza con prestazioni continue e di altissimo livello durante il mese appena concluso. Ad aprile il numero 27 ha disputato match straordinari, caratterizzati da giocate tecniche rifinite e una presenza costante nelle aree decisive. Il gol segnato al Maradona nel netto 4-0 contro la Cremonese rappresenta il coronamento di un mese dove la continuità di rendimento ha fatto la differenza nella valutazione dei sostenitori azzurri.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli alisson santos domina e convince tutti altro premio per l8217azzurro
© Spazionapoli.it - Napoli, Alisson Santos domina e convince tutti: altro premio per l’azzurro!
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli-Cremonese, Alisson Santos cala il POKER

Video Napoli-Cremonese, Alisson Santos cala il POKER

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, Alisson Santos convince: possibile riscatto a giugno

Napoli, Alisson Santos sarà riscattato. Il brasiliano ha convinto tuttiLa società partenopea aveva investito con convinzione sul giovane talento sudamericano, e i risultati stanno confermando la bontà della scelta.

Argomenti più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; ? DOMINIO Napoli: 4-0 alla Cremo! McTominay, KDB, Alisson e autogol ?; Como-Napoli, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, come vederla in tv e streaming; ON AIR - Piantanida: Alisson Santos top, il Napoli ha fatto un super colpo, Bernardeschi ha fatto capire di che pasta è fatto.

alisson santos napoli alisson santos dominaNapoli-Cremonese 4-0, pagelle e tabellino: McTominay sbaglia un rigore ma domina, De Bruyne rompe il ghiaccio su azione, Hojlund con fame, Alisson Santos è una scheggia ...Tutto facile per il Napoli, che travolge una Cremonese sempre più in crisi e torna secondo in attesa di Milan-Juve: apre McTominay (che sul 4-0 sbaglia un rigore), autogoal di Terracciano dopo un asso ... goal.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web