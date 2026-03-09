Il Napoli sta valutando il riscatto di Alisson Santos, che finora ha mostrato buone prestazioni durante la stagione. La società sta analizzando la possibilità di fissare l’acquisto a giugno, considerando i risultati raggiunti dal giocatore in questa fase. La decisione finale sarà presa nelle prossime settimane, dopo aver valutato attentamente le sue prestazioni e le esigenze della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli riflette sul futuro di Alisson Santos. L’esterno brasiliano, arrivato dallo Sporting su indicazione del direttore sportivo Manna, sta convincendo lo staff tecnico e la dirigenza azzurra. A fare il punto è il giornalista Fabrizio Romano, che su X ha spiegato come il club sia molto soddisfatto dell’impatto avuto dal giocatore nelle sue prime apparizioni in maglia azzurra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli sta valutando la possibilità di attivare la clausola di riscatto fissata a 15 milioni di euro, che potrebbe essere esercitata nel prossimo mese di giugno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Alisson Santos convince: possibile riscatto a giugno

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, affare fatto per Alisson Santos: prestito dallo Sporting con riscatto a 15 milioni

Leggi anche: Alisson Santos incanta il Napoli: riscatto pronto? Dipenderà anche da Noa Lang!

COLPACCIO!! ALISSON SANTOS IN PRESTITO AL NAPOLI

Contenuti e approfondimenti su Alisson Santos

Temi più discussi: Le statistiche di Alisson Santos di Napoli-Torino; Tutti pazzi per Alisson Santos: le principali pagelle del brasiliano; Alisson Santos illumina (ancora) il Napoli. Il futuro è azzurro; Alisson Santos 20 milioni | ok il prezzo è giusto.

L’intuizione Alisson Santos strega Napoli: umiltà, gol e un riscatto tentatoreNessuna fretta per il riscatto, il Napoli valuta Santos fino a fine stagione: le ultime sul piano stilato dalla dirigenza partenopea ... gonfialarete.com

Napoli, Alisson Santos si conferma protagonista: analisi dell’impatto finanziario del riscattoIl classe 2002, proveniente dallo Sporting Lisbona, è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, e fin da subito ha saputo imporsi nello scacchiere tattico degli azzurri. gonfialarete.com

Conferme anche dalla stampa spagnola in merito a un interesse da parte della nazionale brasiliana per #Alisson Santos. - facebook.com facebook

#Napoli, i nuovi mostri di Conte: Alisson Santos, Elmas e Gilmour stanno orientando la corsa Champions x.com