Napoli agguato nella notte a Ponticelli | morto un 51enne

Nella notte a Ponticelli, un uomo di 51 anni è stato trovato ferito all’interno di un furgone. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza ancora aver reso note le cause delle ferite o eventuali sospetti. La scena del crimine è stata delimitata per gli accertamenti.

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Omicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli: vittima dell'agguato un uomo di 51 anni. Immediato è scattato l'intervento dei poliziotti arrivati sul posto a seguito della segnalazione di una persona ferita da colpi di arma da fuoco. Gli agenti una volta raggiunto il luogo della segnalazione hanno trovato il 51enne ferito all'interno di un furgone. I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale del Mare ma qui è morto poco dopo, a causa della gravità delle ferite riportate. La vittima era già nota alle forze dell'ordine. Sull'accaduto indaga la squadra mobile di Napoli....🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Napoli, omicidio a Ponticelli: nella notte l’agguato a un 51enneOmicidio nella notte a Ponticelli, zona orientale di Napoli, vittima dell’agguato un uomo di 51 anni. Agguato nella notte a Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola a PonticelliLa vittima si chiamava Fabio Ascione: il 20enne è morto dopo il trasporto in ospedale. Argomenti più discussi: Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchina; Napoli, omicidio a Ponticelli: nella notte l’agguato a un 51enne; Agguato al pescivendolo tiktoker Luca Il Sole di Notte, 3 condanne per il raid nel ristorante di Sant'Antimo; 'O muccuso ucciso in un agguato avvenuto questa notte a Ponticelli. Napoli, agguato nella notte nel Lotto 6 di Ponticelli, crivellato di proiettili Antonio Musella detto o' muccuso x.com Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchinaNon c’è pace per la martoriata periferia est di Napoli. A poco più di un mese di distanza dalla morte violenta dell’innocente Fabio Ascione, Ponticelli fa registrare ... ilmattino.it