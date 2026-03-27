Oltre 200 studenti alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi al Palazzo della Cultura

Oltre duecento studenti provenienti da diverse città della Sicilia hanno partecipato ieri alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi, che si è svolta nel Palazzo della Cultura di Catania. L'evento ha visto coinvolti giovani provenienti da varie scuole della regione, riuniti per discutere e condividere esperienze legate alla partecipazione democratica e alla cittadinanza attiva.

All'evento hanno preso parte sessanta delegazioni in rappresentanza delle nove province siciliane, con il coinvolgimento di istituzioni, scuole e associazioni L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, retto da Andrea Guzzardi, in sinergia con l’associazione CCdR - Consigli comunali dei Ragazzi Aps, guidata da Giuseppe Adernò. Sono sessanta i consigli comunali dei ragazzi (Ccdr) intervenuti con le proprie delegazioni in rappresentanza delle nove province siciliane. La manifestazione si è aperta con i saluti istituzionali del prefetto di Catania Pietro Signoriello e dell’assessore Guzzardi. Cuore dell’incontro, le testimonianze di buone pratiche messe in campo dai giovani nelle rispettive realtà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Oltre 200 studenti alla Giornata regionale dei Consigli comunali dei ragazzi al Palazzo della Cultura Articoli correlati Filo diretto tra Palazzo Balbi e studenti: nasce il Consiglio regionale dei ragazziGià annunciato in campagna elettorale, il presidente del Veneto, Alberto Stefani, lo ha introdotto oggi agli studenti del liceo Canova di Treviso Il... Ok ai Consigli comunali delle ragazze e dei ragazziApprovata dal Consiglio l’intesa che promuove la partecipazione civica degli studenti delle medie. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Palazzo della Cultura Temi più discussi: Scuola Superiore, a Udine oltre 200 menti d'eccellenza; Genova Villa Pallavicino delle Peschiere, Palazzo Foundation inaugura la primavera con le visite guidate; MONUMENTI APERTI; Cultura per tutti con il Fai. Cinque luoghi da riscoprire. Palazzo Lombardini, lavori in via di conclusione: diventerà la casa della cultura e della formazioneSono le ultime prove per Palazzo Lombardini: a fine aprile lo storico edificio nel cuore di Novafeltria potrà finalmente diventare a tutti gli effetti Palazzo della cultura e della formazione. ilrestodelcarlino.it Capitale della Cultura 2026. Palazzo del Principe con L’AquilaL’Accademia di belle arti di Carrara parteciperà alle iniziative dell’Aquila ‘Capitale Italiana della Cultura 2026’. E lo farà attraverso la partecipazione attiva dei suoi studenti e docenti. Guidati ... lanazione.it Presentata al Palazzo della Cultura di Catania la giornata regionale del Consiglio dei ragazzi che si terrà il prossimo 26 marzo, un momento di dialogo e confronto aperto in cui saranno presenti tanti ragazzi da tutte le province isolane #sicilia24 #sicilia242 - facebook.com facebook