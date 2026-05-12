Musica e radici | Mandreucci e Correri al Cocolò tra folk e autori

Al Cocolò si prepara un evento che unisce musica e tradizione, con la presenza di Mandreucci e Correri. I due artisti propongono un dialogo tra i classici di De André e il folk americano, alternando brani noti a interpretazioni personali. Sul palco saliranno anche musicisti che eseguiranno pezzi della tradizione siciliana, portando sul palco sonorità regionali. L’appuntamento promette di esplorare diverse influenze musicali in un mix di stili e radici.

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? Punti chiave Come si fondono i classici di De André con il folk americano?. Chi sono i musicisti che porteranno la tradizione siciliana al Cocolò?. Cosa significa creare canzoni a chilometro zero nel progetto di Mandreucci?. Dove e quando è possibile prenotare per questa serata intima?.? In Breve Salvo Correri accompagnerà Mandreucci con la chitarra al locale Cocolò.. Ingresso con cena tramite menu alla carta e prenotazione al 3890035290.. Repertorio include brani dell'album Born in Sicily e classici come De Andrè.. Altre mostre attive al Palazzo Reale fino al 28 settembre 2026.. Giovedì 14 maggio alle ore 20, l’atmosfera del locale Cocolò si trasformerà nel palcoscenico di Marcello Mandreucci e Salvo Correri per il progetto intitolato Le canzoni raccontano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e radici: Mandreucci e Correri al Cocolò tra folk e autori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "Le canzoni raccontano": Marcello Mandreucci e Salvo Correri live da CocolòGiovedì 14 maggio, alle 20, da Cocolò, Marcello Mandreucci e Salvo Correri presentano “Le canzoni raccontano”. Brunch in musica al Cocolò: show di Corrado Nitto & Manfredi CaputoDomenica 10 maggio il brunch da Cocolò vedrà protagonisti Corrado Nitto (voce e chitarra) e Manfredi Caputo (percussioni).