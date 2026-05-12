Le canzoni raccontano | Marcello Mandreucci e Salvo Correri live da Cocolò

Giovedì 14 maggio alle 20, presso il locale Cocolò, si terrà un evento musicale con Marcello Mandreucci e Salvo Correri, che presenteranno lo spettacolo intitolato “Le canzoni raccontano”. L’appuntamento prevede un’esibizione dal vivo con i due artisti, che interpreteranno brani scelti e commentati durante la serata. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nella sede di Cocolò.

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