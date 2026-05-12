Le canzoni raccontano | Marcello Mandreucci e Salvo Correri live da Cocolò
Giovedì 14 maggio alle 20, presso il locale Cocolò, si terrà un evento musicale con Marcello Mandreucci e Salvo Correri, che presenteranno lo spettacolo intitolato “Le canzoni raccontano”. L’appuntamento prevede un’esibizione dal vivo con i due artisti, che interpreteranno brani scelti e commentati durante la serata. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento si svolgerà nella sede di Cocolò.
Giovedì 14 maggio, alle 20, da Cocolò, Marcello Mandreucci e Salvo Correri presentano “Le canzoni raccontano”. Marcello Mandreucci è presente sulla scena artistica siciliana da quattro decadi che lo hanno visto impegnato in ambiti musicali e progetti differenti confrontandosi spesso con artisti.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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