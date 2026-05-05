Brunch in musica al Cocolò | show di Corrado Nitto & Manfredi Caputo

Domenica 10 maggio, il locale Cocolò ospiterà un brunch con musica dal vivo. Sul palco si esibiranno Corrado Nitto, che canterà e suonerà la chitarra, e Manfredi Caputo, che suonerà le percussioni. L’evento combina il momento di relax con un appuntamento musicale, offrendo ai presenti un’esperienza che unisce cibo e intrattenimento. La proposta si inserisce in un calendario di iniziative culturali e di svago del locale.

Domenica 10 maggio il brunch da Cocolò vedrà protagonisti Corrado Nitto (voce e chitarra) e Manfredi Caputo (percussioni). Un live che non è solo un live, ma uno show che oltre alla musica in italiano possiede delle grandi sfumature cabarettistiche per ridere tanto. Per info e prenotazioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Cocolò Live: Brunch, concerto e tributo a Whitney a PalermoUna giornata di musica e convivialità si prepara a Palermo, dove la rassegna Cocolò Live trasformerà via Malaspina in un palcoscenico all’aperto. La rassegna Cocolò Live: concerto di Alessandra Tomasino e Max Potamo, brunch e dj set in via MalaspinaStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo...