Musica e matematica | l’appuntamento con Alessandro Panicola

Lunedì si svolgerà un evento che unisce musica e matematica con la partecipazione di Alessandro Panicola. Durante il pomeriggio, ci sarà una lezione incentrata sulla relazione tra calcoli matematici e il ritmo della Bossa Nova. La giornata si concluderà con un concerto serale che seguirà l’incontro scientifico. L’appuntamento intende esplorare i legami tra le due discipline attraverso dimostrazioni pratiche e performance dal vivo.

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