Musica e matematica | l’appuntamento con Alessandro Panicola
Lunedì si svolgerà un evento che unisce musica e matematica con la partecipazione di Alessandro Panicola. Durante il pomeriggio, ci sarà una lezione incentrata sulla relazione tra calcoli matematici e il ritmo della Bossa Nova. La giornata si concluderà con un concerto serale che seguirà l’incontro scientifico. L’appuntamento intende esplorare i legami tra le due discipline attraverso dimostrazioni pratiche e performance dal vivo.
? Domande chiave Come si collegano i calcoli matematici al ritmo della Bossa Nova?. Cosa accadrà tra la lezione scientifica e il concerto serale?. Quanto costa il biglietto cumulativo per partecipare a entrambi gli eventi?. Dove si svolgerà questo incontro tra fisica, filosofia e musica?.? In Breve Lezione alle 19:00 e concerto alle 21:00 presso l'Oratorio di San Lorenzo.. Biglietto singolo 5 euro per lezione o 12 euro per concerto.. Formula cumulativa per entrambi gli eventi al costo di 15 euro.. Prenotazioni disponibili tramite WhatsApp al numero 3385362686.. Alessandro Panicola porterà la musica e la scienza all’Oratorio di San Lorenzo sabato 16 maggio, con un doppio appuntamento che arricchisce il programma della quindicesima edizione della Settimana delle culture.🔗 Leggi su Ameve.eu
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