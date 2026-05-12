Settimana delle culture all' Oratorio di San Lorenzo lezione di musica e concerto di Alessandro Panicola

Sabato 16 maggio, nell'ambito della 15esima edizione della Settimana delle culture, si svolgerà un evento all'Oratorio di San Lorenzo. La giornata prevede una lezione di musica seguita da un concerto con protagonista Alessandro Panicola. L'evento si inserisce nel calendario della manifestazione e offrirà un momento dedicato alla musica dal vivo e all'apprendimento. La partecipazione è aperta al pubblico interessato all'iniziativa.

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