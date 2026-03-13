L’IC Don Bosco–Verdi di Qualiano si distingue per le attività che spaziano dalla matematica alla musica, coinvolgendo studenti in iniziative come i Giochi Matematici, il Pi Greco Day e incontri con autori di libri come “Grande Amore”. La scuola si impegna quotidianamente a offrire un percorso educativo che integra discipline diverse, valorizzando le eccellenze tra i giovani.

Corso Garibaldi: distrugge la vetrina di un locale commerciale e ruba due pistole a salve. Arrestato dalla Polizia di Stato Gragnano: incendia i panni della compagna e li lancia dal balcone, finisce per distruggere un’auto. 34enne arrestato dai Carabinieri Tangenziale di Napoli: trasporta rifiuti speciali senza autorizzazioni. La Polizia di Stato denuncia un 50enne. Sequestrati veicolo e carico Regione Campania. Trasporti, istituita la Consulta regionale per la mobilità Bellomo (FI) attacca Gratteri: “Parole intimidatorie contro Il Foglio, votare Sì al referendum per fermare la magistratura politicizzata” Il consigliere metropolitano allo Sport Sergio Colella: “Bene il nuovo indirizzo del liceo scientifico sportivo al Pontano Rangers Qualiano, vittoria netta contro il Me. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano: IC2 Don Bosco–Verdi, scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco Boccia

Articoli correlati

‘A tu per tu con San Francesco. Dalla ferita alla letizia’: una serata tra canto, teatro e musicaMilano, 26 febbraio 2026 – Omaggio a San Francesco d’Assisi tra canto, teatro e musica.

“Famiglie a teatro” al Verdi con “Musica e mistero al grande museo dei giocattoli”Al Teatro Verdi inizia la rassegna Famiglie a teatro!Quando e doveDomenica 11 gennaio 2026 - ore 16Teatro Verdi, Padova in via dei livello, 32 -...