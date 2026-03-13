Qualiano | IC2 Don Bosco–Verdi scuola di eccellenze dalla matematica alla grande musica con Francesco Boccia
L’IC Don Bosco–Verdi di Qualiano si distingue per le attività che spaziano dalla matematica alla musica, coinvolgendo studenti in iniziative come i Giochi Matematici, il Pi Greco Day e incontri con autori di libri come “Grande Amore”. La scuola si impegna quotidianamente a offrire un percorso educativo che integra discipline diverse, valorizzando le eccellenze tra i giovani.
