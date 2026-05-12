Musica e fede | Ronchi e Venzone per il sisma e San Francesco

Due eventi musicali si terranno nelle prossime settimane in due località colpite dal sisma, uno a Ronchi e l’altro a Venzone. Le serate combineranno musica e tematiche spirituali legate alla figura di San Francesco, coinvolgendo artisti e attori che si esibiranno in spettacoli dedicati alla memoria del terremoto e alla tradizione francescana. Le date e i dettagli sui partecipanti sono stati comunicati dagli organizzatori.

? Punti chiave Come può la musica unire il ricordo del sisma alla spiritualità francescana?. Chi saranno i protagonisti musicali e teatrali delle serate a Ronchi e Venzone?. Perché il modello di ricostruzione friulano è protagonista di questo progetto?. Come si trasformeranno queste armonie musicali in azioni concrete per la comunità?.? In Breve 16 maggio ore 20.30 Ronchi dei Legionari con i cori Angelo Capello e Audite Nova. 23 maggio ore 20.30 Venzone con il soprano Piera Quargnal e l'attore Franco Ongaro. Programma include brani di Mozart, Audrey Snyder, Ola Gjello e l'opera di Simone Valente. Evento celebra il modello di ricostruzione sociale post sisma del 6 maggio 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu

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