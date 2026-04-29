Venzone e Aquileia si preparano a celebrare il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976 con due eventi musicali e poetici che si terranno rispettivamente il 3 e il 16 maggio. Durante le serate, verranno ospitati l’oratorio di Renato Stroili, un’opera che ricorda quei momenti e ripercorre la storia del sisma attraverso musica e poesia. Le iniziative sono rivolte a commemorare un episodio che ha segnato profondamente la regione.

? Cosa sapere Venzone e Aquileia ospitano l'oratorio di Renato Stroili il 3 e 16 maggio.. L'evento commemora i cinquant'anni del terremoto del 1976 in Friuli.. Sabato 3 maggio alle ore 20:45, il Duomo di Venzone accoglierà l’oratorio Ti ai disegnât sul dret das mês mans, un progetto artistico curato da Renato Stroili Gurisatti per onorare i cinquant’anni trascorsi dal terremoto del 1976 in Friuli. L’iniziativa non punta alla celebrazione formale, ma a un dialogo profondo tra chi ha vissuto la tragedia e le nuove generazioni. Il percorso si estenderà poi venerdì 16 maggio, sempre alle 20:45, nella Basilica patriarcale di Aquileia. Entrambi gli appuntamenti prevedono l’ingresso gratuito previo sistema di prenotazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venzone e Aquileia: musica e poesia per il 50° del terremoto

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