Musica e cinema a Verona | il viaggio onirico di tre giovani talenti

A Verona, tre giovani musicisti stanno preparando un progetto che unisce musica e cinema, creando un viaggio onirico ispirato ai brani di Radiohead e McCartney. A supportarli ci saranno professionisti del settore, coinvolti nel processo creativo e tecnico. L'iniziativa unisce le sonorità di artisti celebri con immagini e narrazioni cinematografiche, dando vita a un’esperienza artistica che si svolgerà in diverse location della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come trasformeranno i brani di Radiohead e McCartney in un viaggio onirico?. Chi sono i professionisti che affiancheranno i tre giovani musicisti?. Come integreranno la voce dell'attore Alberto Muraca nella performance musicale?. Perché questo progetto segna un nuovo modello per la formazione professionale?.? In Breve Biglietti a 12 euro in prevendita o 15 euro al botteghino di Via dell'Artigianato.. Musici Francesco Ceriani e Pietro Pizzoli affiancano il trio Aloud alla performance.. Interventi narrativi registrati dall'attore Alberto Muraca arricchiscono il concept musicale.. Evento inserito in calendario tra concerti Stone Rose e appuntamenti all'Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e cinema a Verona: il viaggio onirico di tre giovani talenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: "Ulisse": il viaggio alla ricerca dei talenti del cinema documentario Cinema: nasce il nuovo ponte tra giovani talenti e industria? Cosa sapere CNA Roma e SIAE concludono a Roma la prima edizione del programma Fuori Campo. Argomenti più discussi: Sound & Vision, musica e cinema nelle scuole; Musica, teatro e cinema nella primavera del Niccolini firmata Felder; I giovani e ’Tutta una vita davanti’. Teatro, musica e cinema al Dialma; A Calascio la musica incontra il cinema. Dal 23 al 25 giugno il festival accoglierà ospiti del mondo della letteratura, del cinema, della musica e dell’impegno civile con eventi gratuiti al Ponte di Tiberio #Rimini #Eventi x.com consigli scuola di cinema - reddit.com reddit La musica al cinema: il meglio del 2024Il 2024 è stata un’annata ricchissima di uscite musicali, che questo elenco riflette solo parzialmente, dato che la consueta programmazione natalizia precedente all’annuncio delle nomination ai premi ... rockol.it