Musica e cinema a Verona | il viaggio onirico di tre giovani talenti

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Verona, tre giovani musicisti stanno preparando un progetto che unisce musica e cinema, creando un viaggio onirico ispirato ai brani di Radiohead e McCartney. A supportarli ci saranno professionisti del settore, coinvolti nel processo creativo e tecnico. L'iniziativa unisce le sonorità di artisti celebri con immagini e narrazioni cinematografiche, dando vita a un’esperienza artistica che si svolgerà in diverse location della città.

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? Punti chiave Come trasformeranno i brani di Radiohead e McCartney in un viaggio onirico?. Chi sono i professionisti che affiancheranno i tre giovani musicisti?. Come integreranno la voce dell'attore Alberto Muraca nella performance musicale?. Perché questo progetto segna un nuovo modello per la formazione professionale?.? In Breve Biglietti a 12 euro in prevendita o 15 euro al botteghino di Via dell'Artigianato.. Musici Francesco Ceriani e Pietro Pizzoli affiancano il trio Aloud alla performance.. Interventi narrativi registrati dall'attore Alberto Muraca arricchiscono il concept musicale.. Evento inserito in calendario tra concerti Stone Rose e appuntamenti all'Arena.🔗 Leggi su Ameve.eu

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