Firenze, 6 maggio 2026 – Diventare registi. Dalla genesi alla distribuzione, dalla scrittura alla realizzazione: la seconda edizione della residenza artistica "Ulisse" è un progetto collettivo, che nasce dall'intuizione individuale del regista pistoiese Samuele Rossi, ma è promossa da Echivisivi con il sostegno di Fondazione Sistema Toscana, Ministero della Cultura, SIAE - Per chi crea e la collaborazione di GiovaniSì, Festival dei Popoli e Greenwich. Si tratta di creare il primo hub formativo residenziale per il cinema documentario, un luogo di costruzione e visione, confronto e crescita capace di connettere il talento emergente con il sistema produttivo, il radicamento territoriale con il respiro internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ulisse": il viaggio alla ricerca dei talenti del cinema documentario

Notizie correlate

Residenza Ulisse: aperta la call per 12 nuovi talenti del cinema? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che guideranno i dodici nuovi registi? Come si trasforma un'idea in un documentario per il mercato...

Cinema, a lezione di documentario: al via la residenza artistica UlisseFirenze, 29 aprile 2026 – È aperta la call per partecipare alla seconda edizione di “Ulisse”, una residenza artistica che ha come obiettivo lo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Alberto Angela rivoluziona Ulisse: le nuove puntate saranno dedicate, ciascuna, a una città diversa. Le anticipazioni e quando va in onda; Alberto Angela a New York sulle note dei Bee Gees; Ulisse, il piacere della scoperta a New York con Alberto Angela: i luoghi dal Greenwich Village a Brooklyn; Riprese al Circeo: Richard E. Grant gira un documentario sul viaggio di Ulisse.

Ulisse: il viaggio alla ricerca dei talenti del cinema documentarioL’iniziativa dedicata a dodici aspiranti registi, che tra Firenze, Prato e Pistoia svolgeranno un iter di formazione su scrittura, produzione e analisi organizzativa del documentario. Da un'idea di Sa ... lanazione.it

Ulisse (Odisseo): il mito, il viaggio e la storia dell’eroe dal multiforme ingegnoChi era Ulisse? Scopri il mito di Odisseo, le tappe del suo epico viaggio verso Itaca e il suo multiforme ingegno. eroicafenice.com

Odissea, la storia del film partirà da Itaca, dal Canto di Ulisse. Christopher Nolan ha spiegato mentre era ospite a 'The Late Show with Stephen Colbert': “La storia è scritta in modo non lineare... Partiamo da Itaca, dal Canto di Ulisse. Tutti sono lì ad ascoltarla: “ - facebook.com facebook