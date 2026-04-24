Cinema | nasce il nuovo ponte tra giovani talenti e industria

A Roma si è conclusa la prima edizione del programma Fuori Campo, promosso da CNA Roma e SIAE. Il progetto di incubazione si rivolge a giovani talenti sotto i 35 anni e offre loro l’opportunità di accedere direttamente al mercato audiovisivo. Durante l’evento sono stati presentati i risultati e le iniziative future del progetto, che mira a creare un collegamento tra i giovani creativi e l’industria del cinema.

? Cosa sapere CNA Roma e SIAE concludono a Roma la prima edizione del programma Fuori Campo.. Il progetto di incubazione offre ai talenti under 35 accesso diretto al mercato audiovisivo.. I quattro progetti selezionati tra i 168 candidati da tutta la penisola hanno concluso il percorso presso la Casa del Cinema di Roma, segnando il termine della prima edizione di Fuori Campo, l’iniziativa di incubazione cinematografica promossa dalla CNA di Roma – Cinema e Audiovisivo insieme alla SIAE e con il supporto tecnico di Cuntura. L’evento finale, che ha trasformato un laboratorio intensivo in una piattaforma di incontro tra chi crea e chi produce, ha protagonisti diversi autori e professionisti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema: nasce il nuovo ponte tra giovani talenti e industria The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate A Fiumicino nasce la Compagnia di danza per giovani talenti: un ponte concreto tra passione e mondo del lavoroFiumicino – Nasce una nuova compagnia di danza giovane e dinamica, pensata per offrire ai danzatori un’esperienza reale di palcoscenico, lavorando... Leggi anche: Design e industria: nasce il premio per i nuovi talenti del mobile Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al via Nuovo Cinema 167: a Scampia nasce il corso gratuito di produzione cinematografica; MASTERCLASS E PROIEZIONE IN PRIMA ROMANA PER AGNUS DEI; Lombardia capitale del Cinema: 10 milioni di euro per sostenere l'industria; Il Nuovo cinema della Sapienza inaugura lunedì con la proiezione del docufilm su Giulio Regeni. Amata: il nuovo film di Elisa Amoruso arriva su Sky Cinema Uno e NOWAmata, il film di Elisa Amoruso con Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, debutta il 25 aprile su Sky Cinema Uno e NOW, esplorando la maternità. megamodo.com Lee Cronin - La Mummia: da domani al cinema il nuovo horror del regista de La Casa – Il Risveglio del MaleArriva da domani, 16 aprile, nelle sale italiane Lee Cronin – La Mummia, il nuovo film diretto da Lee Cronin e distribuito da Warner Bros. Pictures. Dopo il successo di La Casa – Il Risveglio del Male ... tuttosport.com Al via il Lakes Noir International Film Festival: a Luino la rassegna del cinema crime e noir - facebook.com facebook Al cinema da oggi, il nuovo film Anna Cazenave Cambet affronta uno dei tabù più profondi della nostra società: quello della “cattiva madre” che sceglie di vivere la propria vita fuori dalla regolarità borghese tradizionale x.com