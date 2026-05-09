Prevista pioggia annullato il mercatino del Calcit
A causa delle previsioni di pioggia, il Mercatino del Calcit, programmato per domenica 10 maggio, è stato annullato e sarà rinviato a data da definire. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori in via ufficiale, senza indicare una nuova data concreta. La manifestazione, che si svolge abitualmente in questa giornata, non si terrà quindi come previsto.
Annullato e rinviato a data da destinarsi il Mercatino del Calcit, inizialmente fissato per domani, domenica 10 maggio. I banchi avrebbero dovuto sistemarsi in zona Eden, ad Arezzo, ma le pioggia prevista per tutta la giornata ha spinto gli organizzatori a cambiare programma. A breve verrà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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