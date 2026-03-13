Un fine settimana tra folk irlandese comicità e numerose mostre | tutti gli eventi del weekend

Durante il fine settimana dal 13 al 15 marzo, si svolgono numerosi eventi tra cui mostre d’arte che aprono nuove esposizioni, concerti di musica folk irlandese e spettacoli di comicità. Sono in programma anche diverse iniziative culturali e artistico-culturali che coinvolgono il pubblico nel centro città e nelle zone limitrofe. Le manifestazioni si susseguono senza interruzioni durante tutto il fine settimana.

Abbondano le mostre d’arte organizzate questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo. Oltre quelle già in esposizione, ce ne sono altre che apriranno le loro porte proprio nel weekend Abbondano le mostre d’arte organizzate questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo. Oltre quelle già in esposizione, ce ne sono altre che apriranno le loro porte proprio nel weekend. Ma non finisce qui perché ci saranno concerti-tributi con ricavati che andranno in beneficenza dei più fragili, spettacoli comici e anche la finalissima del festival della melodia. Conosciamo tutti gli eventi da non perdere questo weekend. Vi ricordiamo, inoltre, che sul sito è presente una sezione dedicata ai film in programmazione nei cinema. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Teatro, cultura e mostre: tutti gli eventi del primo fine settimana dopo le festeArchiviate tutte le festività, non terminano gli eventi: sono diversi gli appuntamenti in questo secondo fine settimana di gennaio, il primo del...

Vintage, celebrazioni “al femminile”, nuove mostre e spettacoli teatrali: tutti gli eventi del fine settimanaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Questo weekend è dedicato alla giornata internazionale della donna, con...

DEGENERATES | COMEDY | Full Movie in English

Tutto quello che riguarda fine settimana

Temi più discussi: Un fine settimana tra impegno civile e valorizzazione del territorio; L’incognita di un weekend tra sole e nuvole: le previsioni meteo per il fine settimana in Lombardia; Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 14 e domenica 15 marzo; Le piazze del sapere: a San Giovanni un fine settimana tra poesia, sport e riflessione sociale.

I migliori libri da leggere della settimana, tra Maledetti uomini, Cinque benedizioni per un matrimonio, Il cuoco giapponese e Il potere della psicologia ...Un fine settimana itinerante, dai panorami svedesi a quelli nipponici, passando per la Francia e arrivando ai luoghi metafisici della psiche umana: libri per tutti i gusti nella selezione settimanale. rtl.it

In valle Stura un fine settimana tra convivialità, cultura e scopertaDal 6 all’8 marzo un fine settimana che intreccia piccoli eventi e occasioni di incontro tra Moiola e Demonte C’è un modo diverso di vivere la montagna, anche all’inizio di marzo: fatto di serate cond ... targatocn.it

Pioverà in diverse regioni anche nel fine settimana: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/4fns5z9p - facebook.com facebook

Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. x.com