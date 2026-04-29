Il Festival della comicità di Luino festeggia i vent’anni con quattro giorni di eventi dal 4 al 7 giugno. La manifestazione si svolge nella città in riva al Lago Maggiore e prevede diverse performance e incontri con ospiti provenienti da vari ambiti dello spettacolo. L’edizione di quest’anno si concentra sul traguardo raggiunto, offrendo spettacoli e attività aperte al pubblico durante tutto il fine settimana.

Il Festival del teatro e della comicità Città di Luino celebra la sua ventesima edizione. L’appuntamento è dal 4 al 7 giugno nella città in riva al Lago Maggiore, con un ricco parterre di ospiti. Direttore artistico della manifestazione è Francesco Pellicini, che nel presentare il programma a Villa Recalcati ha ricordato il lancio della prima edizione vent’anni fa: anche in quel caso fu la Provincia ad ospitare l’incontro. "Fu epica: ci furono Jannacci e Svampa e tanti personaggi importanti - ha detto - essere qui ancora dopo vent’anni con un’edizione molto speciale mi fa veramente piacere". La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Luino, Fondazione Cariplo, Camera di Commercio di Varese e Fondazione Comunità del Varesotto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival della comicità. Quattro giorni di eventi per vent’anni di storia

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