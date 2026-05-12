Musica barocca alla Cà dei Carraresi | un viaggio nel Settecento

Una serata dedicata alla musica barocca si svolge alla Cà dei Carraresi, una storica villa nel cuore della città. L’evento prevede l’esecuzione di brani del Settecento con strumenti originali dell’epoca, offrendo così un’esperienza autentica. Sono previsti interventi di musicisti specializzati che ricostruiranno l’atmosfera delle corti sassoni, interpretando composizioni di autori del periodo. L’appuntamento si rivolge agli appassionati di musica storica e di repertori antichi.

? Punti chiave Come suoneranno gli strumenti originali del Settecento in questa villa storica?. Chi sono i compositori che ricostruiranno l'atmosfera della corte sassone?. Come funziona la prenotazione per partecipare a questo evento musicale?. Dove si terrà l'aperitivo offerto dopo il concerto del Chroma Baroque?.? In Breve Repertorio include composizioni di Vivaldi, Telemann, Platti e Califano con strumenti d'epoca.. Ingresso con offerta responsabile e prenotazione via email [email protected].. Aperitivo conclusivo offerto dalla Tenuta Baron di Fonte dopo il concerto.. Mostre alla Cà dei Carraresi attive fino all'11 maggio 2026.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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