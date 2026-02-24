Osa sapere tra arte musica e turismo al via il Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa

Il Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa nasce per valorizzare l’arte e il patrimonio culturale della regione. L’evento, che inizia giovedì 5 marzo in Friuli Venezia Giulia, presenta un calendario ricco di mostre, concerti e visite guidate. Gli organizzatori puntano a coinvolgere sia appassionati che turisti, promuovendo la scoperta delle tradizioni locali attraverso percorsi tematici e manifestazioni enogastronomiche. La manifestazione si propone di rafforzare l’identità culturale e attrarre visitatori.

Un ricco programma che coniuga ricerca, divulgazione, istruzione ed economia, nei campi dell’arte, della musica, dell’artigianato, dell’enogastronomia e del turismo culturale, è in programma da giovedì 5 marzo in Friuli Venezia Giulia. Nel mese di nascita e morte di Giambattista Tiepolo si concentra il primo ampio ventaglio di eventi della sesta edizione del “Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa”. Una manifestazione di grande richiamo organizzata da Itineraria diretta artisticamente da Maria Paola Frattolin. La kermesse, unica nel suo genere, regala quest’anno un ricco cartellone di appuntamenti, con l’apporto di importanti partner tra cui la Regione Friuli Venezia Giulia, Julius-Maximilians-Universität Würzburg e la Franklin University Switzerland. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Da Bach a Telemann: il viaggio in musica tra i grandi del Settecento tedescoQuesta sera al Teatro Verdi si tiene un concerto dedicato ai grandi musicisti del Settecento tedesco. Piemonte 2026: Musica, vino e futuro tra arte, turismo e sfide sociali per il territorio.Il Piemonte si prepara a vivere il 2026 tra musica, vino e impegni sociali.