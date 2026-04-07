Note di primavera a Cava | dalla musica barocca alla contemporanea

A Cava de’ Tirreni torna “Note di primavera”, una rassegna musicale che propone cinque concerti domenicali tra aprile e maggio, con inizio alle ore 20. La serie di eventi copre un ampio spettro di generi, passando dal periodo barocco alla musica contemporanea, e si svolge in diverse location della città. L’iniziativa si rivolge a un pubblico appassionato di musica, offrendo un viaggio attraverso vari paesaggi sonori e stili musicali.

Condurrà gli spettatori attraverso differenti paesaggi sonori, epoche e stili musicali, dal barocco al contemporaneo, la nuova edizione di “Note di primavera”, a Cava de’ Tirreni con cinque appuntamenti, tutti di domenica, dal 12 aprile al 10 maggio (ore 20). La rassegna, che apre la stagione concertistica 2026 dell’Accademia musicale “Jacopo Napoli” e che fa da preludio al rinomato festival estivo “Le Corti dell’Arte”, sarà ospitata nel salone del Complesso monumentale San Giovanni, ad eccezione dell’ultimo evento che avrà come cornice la cappella del Complesso di Santa Maria del Rifugio. Alla direzione artistica, Giuliano Cavaliere, impegnato nel promuovere una sempre più diffusa cultura musicale di qualità con repertori ricercati e invitando nella città metelliana artisti di chiara fama e talenti emergenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Rassegna "Parole di Musica", il conservatorio "Cimarosa" ospita un incontro dedicato alla musica napoletana contemporanea Leggi anche: Le note di Rtc. Con la musica di primavera Temi più discussi: Note di primavera a Dogliani: l’aperitivo si fa in musica con i giovani della Filarmonica; Le note di sala del concerto di Pasqua stagione 2025/2026; Alessandria, fiera di primavera: il quartiere Cristo si accende di musica e comunità.; Le note di Rtc. Settimana Santa e musica sacra. Note di primavera a ingresso libero. Musica all’Urban CenterSabato 11 aprile partirà la rassegna musicale Note di primavera, comprendente, tra aprile e maggio, 5 eventi musicali. La rassegna, organizzata dall’Associazione Musicale Vittorio.Guardo di Siracu ... siracusaoggi.it Siracusa, al via la rassegna musicale Note di primaveraGli altri appuntamenti saranno il 4 maggio con il clarinettista Giovanni Lanzini, il 10 maggio con la serata di premiazione del 9 Concorso Musicale Europeo Città di Siracusa ... siracusanews.it NOTE DI VIAGGIO - facebook.com facebook