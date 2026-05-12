Lorenzo Musetti si è arreso ai problemi fisici e ha perso agli ottavi degli Internazionali di Roma. Il giocatore, attualmente al decimo posto della classifica, ha subito un’eliminazione nel torneo romano. Nel frattempo, il norvegese Ruud ha vinto il suo match e si è qualificato per i quarti di finale. La sconfitta di Musetti ha comportato il suo allontanamento dalla top 10 del ranking mondiale.

Lorenzo Musetti esce agli ottavi degli Internazionali a Roma. Il carrarino, numero 10 della classifica, ancora alle prese con problemi al bicipite femorale della gamba destra, è stato battuto in due set dal norvegese Casper Ruud, numero 25 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per qualità tecniche e interpretazione del match oltre a una percentuale vicino all’80% con le prime palle, Ruud ha gestito il match fin dai primi game, ma Musetti non è mai sembrato in grado di competere a causa dei problemi fisici accusati già contro Cerundolo. Sul 3-0 del secondo set Musetti ha chiesti un medical time out per rendere più stabile la fasciatura alla coscia, ma è servita a poco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Musetti si arrende ai problemi fisici, perde a Roma ed esce dalla top 10: Ruud vola ai quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. Musetti si arrende a LeheckaAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta...

LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E’ SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI...

Argomenti più discussi: Musetti resiste ai problemi fisici, Cerundolo si arrende in due set: gli highlights; Musetti soffre, resiste e vola agli ottavi: Cerundolo si arrende in due set; Come cambia il tabellone di Sinner a Roma con l’eliminazione di Djokovic. Novità anche per Musetti; Tennis, Internazionali d'Italia: Musetti e Darderi agli ottavi, out Arnaldi e Cocciaretto.

Paolini lascerà la top 10 WTA dopo quasi 2 anni reddit

ATP Roma: Musetti cede di schianto a Ruud e ai problemi alla coscia. Lorenzo fuori dalla top 10Lorenzo Musetti non difende le semifinali a Roma e si arrende all'ex n. 2 Casper Ruud. Letali i problemi alla coscia ... ubitennis.com