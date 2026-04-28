AGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della Caja Magica della capitale spagnola. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero uno del ranking Atp e del tabellone, ha superato negli ottavi il britannico Cameron Norrie, 23esimo della classifica mondiale e 18esima forza del seeding, con il punteggio di 6-2 7-5, maturato in un'ora e 27 minuti di gioco. Per un posto in semifinale l' azzurro se la vedrà con il vincente del match tra il ceco Vit Kopriva ( 66 Atp ) e la wild card spagnola Rafael Jodar ( 42 ). Sinner, "ho giocato un match solido". "Ho giocato bene nei momenti importanti - il primo commento di Sinner a fine gara -.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. Musetti si arrende a Lehecka

Notizie correlate

Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. In corso Musetti-LeheckaAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta...

Torneo di Madrid, Sinner vola ai quarti di finale. Oggi in campo anche Musetti e CobolliAGI - Jannik Sinner accede ai quarti di finale del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile · Tennis ATP; Chi fermerà Sinner? Al torneo di Madrid per fare la storia; Il tabellone del Masters 1000 di Madrid; Madrid, la caccia al record di Jannik Sinner: oggi parte la corsa al titolo che vale l'apice.

Sinner-Norrie 6-2 7-5, il risultato del match all’ATP di Madrid: Jannik guadagna i quarti di finaleServe and volley meraviglioso di Norrie che si porta sul 15-0. Poi errore da fondo del britannico che fa un altro errore ed è con l'acqua alla gola, 15-30. Doppio fallo, 15-40. Due palle break per Jan ... fanpage.it

Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell'Open di MAdridIl numero 1 al mondo batte in due set 6-2/7-5 il britannico Cameron Norrie dopo un'ora e mezza di gioco, firmando la sua ventesima vittoria stagionale ... rtl.it

Jannik non nasconde il proprio malumore per l’organizzazione del torneo di Madrid - facebook.com facebook

Prosegue la marcia di Sinner al torneo di Madrid. x.com