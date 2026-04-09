Nel torneo di Montecarlo, il giocatore italiano ha vinto il primo set contro Machac con il punteggio di 6-1, ma ha perso il secondo in tiebreak 6-7, e ha poi conquistato il terzo 6-3, avanzando così ai quarti di finale. Durante il match, ha avuto problemi alla schiena e alla gamba, e ha ricevuto assistenza medica. La partita si è svolta sotto gli occhi degli spettatori, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E’ SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINIVAVASSORI (3° MATCH DALLE 11.00) 15.26 Sinner nel secondo set ha accusato un calo fisico evidente. Ha cominciato a toccarsi la schiena, poi ha assunto una pastiglia. Nel terzo ha cominciato a sentirsi nuovamente meglio, ma ha comunque richiesto l’intervento del medico, confessandogli di accusare una certa debolezza. In qualche modo è riuscito a portare a casa la vittoria. 6-3 FINISCE QUI! Lungo il rovescio incrociato di Machac. 0-40 Machac spara fuori il diritto lungolinea in uscita dal servizio. 0-30 Serve&volley di Machac, in rete la volée di rovescio del n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quarti

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Sinner batte Machac ed è ai quarti di finale di Montecarlo Dopo 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000, il ceco gli strappa un parziale, ma non basta #DAZN #DAZNBetClub x.com

Sinner batte Machac a Montecarlo e vola ai quarti! Incontrerà Auger-Aliassime, vincente su Ruud dopo il ritiro del norvegese - facebook.com facebook