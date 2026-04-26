Musetti-Griekspoor | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi a Madrid si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor nel terzo turno del torneo Masters 1000. La partita si gioca domenica 26 aprile e viene trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. Musetti, che torna in campo nella capitale spagnola, affronta l’olandese in una sfida che mette in palio l’accesso ai prossimi turni del prestigioso torneo.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l'olandese Tallon Griekspoor – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell'esordio, nel secondo turno, contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). La sfida tra Musetti e Griekspoor è in programma oggi, domenica 26 aprile, con inizio attorno alle 13 – 13.30. Musetti-Griekspoor è il secondo match in programma sul campo centrale, dove si inizia a giocare alle 11 con l'incontro femminile tra la statunitense Coco Gauff e la romena Sorana Cirstea.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì...

Leggi anche: Alcaraz-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Musetti-Griekspoor oggi, Atp Madrid. Orario e dove vederla in tv; Musetti-Griekspoor, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; ATP Madrid 2026: Musetti sfida la bestia nera Griekspoor. Orario e dove vederla.

Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it

Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l'olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì mattina ... oasport.it

MADRID ATP1000MUSETTI vs Griekspoor(12,15) Ecco l'occasione! - facebook.com facebook

#Musetti vs Griekspoor, 2° match dalle 11. #Sinner vs Moller, non prima delle 16. In serata JODAR vs FONSECA x.com