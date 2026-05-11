Dove vedere in tv Musetti-Ruud ATP Roma 2026 | orario programma streaming

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, si terrà negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia a Roma una partita di tennis tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud. L'incontro sarà trasmesso in televisione e sarà disponibile anche in streaming, con orario e programma che saranno comunicati nelle prossime ore. La sfida rappresenta un momento importante del torneo maschile sulla terra battuta.

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Martedì 12 maggio Lorenzo Musetti e il norvegese Casper Ruud si affronteranno negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, il toscano è atteso a un difficile impegno e i punti di domanda non mancano relativamente alle sue condizioni fisiche, apparse tutt’altro che entusiasmanti nel match vinto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Il riferimento è alla fasciatura alla coscia sinistra con cui si è presentato al confronto col sudamericano il tennista tricolore. E’ parso evidente, specialmente nell’esecuzione dei colpi, che non fosse la miglior versione di Musetti. L’aver vinto è stato importante, ma per poter pensare di replicare contro Ruud servirà un cambio di passo netto e deciso.🔗 Leggi su Oasport.it

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