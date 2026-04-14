Musetti-Landaluce oggi in tv ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming
Oggi in televisione si svolge l'incontro tra Lorenzo Musetti e Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026. La partita si gioca martedì 14 aprile, con i dettagli sull’orario, il programma e le modalità di streaming disponibili per gli appassionati di tennis. La sfida tra i due giocatori rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata nel torneo spagnolo.
Lorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ ATP 500 di Barcellona 2026. Tanta voglia di riscatto per il numero 2 d’Italia, che proverà a vincere il maggior numero possibile di partite nel prestigioso torneo catalano dopo aver cominciato la sua stagione sul rosso perdendo al debutto una settimana fa nel Masters 1000 di Montecarlo contro la rivelazione Valentin Vacherot (giunto poi in semifinale). LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LANDALUCE (2° MATCH DALLE 11.00) Il 24enne carrarino, scivolato nel frattempo al 9° posto del ranking mondiale, deve ritrovare ritmo e fiducia dopo il lungo stop causato da problemi fisici per arrivare al top soprattutto a Roma e poi al Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it
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Lorenzo Musetti riprende la sua via: a Barcellona debutta contro Landaluce x.com
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