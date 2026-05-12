Musetti-Ruud oggi agli Internazionali Roma 2026 in campo per il primo set – la diretta

Oggi agli Internazionali Roma 2026 si gioca il primo ottavo di finale tra Musetti e Ruud. Il giocatore di Carrara è in campo per il primo set, nonostante abbia mostrato alcuni problemi fisici nell’ultimo incontro contro Cerundolo. La partita viene trasmessa in diretta, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’andamento del match in tempo reale.

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Musetti-Ruud è il primo ottavo di finale degli Internazionali Roma 2026, il carrarino scende in campo nonostante i problemi fisici palesati nell’ultimo match contro Cerundolo. Nel pomeriggio anche il derby italiano Sinner-Pellegrino e la sfida tra Darderi-Zverev. Showtime on Centrale? Musetti and Ruud open the curtains on our Day 9. Who are you backing? #IBI26 pic.twitter.com9fhVb3XcjE — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026 Internazionali Roma 2026 – la diretta Inizio diretta: 120526 11:40 Fine diretta: 120526 23:00 11:40 120526 Musetti rincorre: 5-2 Un Lorenzo Musetti piuttosto sofferente è indietro nel primo set contro Casper Ruud.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Musetti-Ruud oggi agli Internazionali Roma 2026, in campo per il primo set – la diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, oggi Musetti-Ruud – Diretta Internazionali Roma 2026, oggi tocca a Musetti. Orario e dove vedere gli altri italiani in campoAgli Internazionali d’Italia ospitati a Roma oggi si giocano le prime partite dei sedicesimi di finale. Argomenti più discussi: Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv; Musetti-Ruud vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Musetti-Ruud, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming; Internazionali, oggi Musetti-Ruud – Diretta. Pubblicato il programma della giornata di domani agli #IBI26. Apre il Campo Centrale, alle ore 11, Lorenzo #Musetti, con le condizioni della sua coscia da verificare, contro Casper Ruud. Non prima delle 15, toccherà a Jannik #Sinner ed Andrea #Pellegrino. S x.com Musetti-Ruud oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingUn confronto negli ottavi di finale a Parigi-Bercy 2022. Un altro in semifinale a Bastad nel 2023. Poi, più nulla. Un successo a testa. E oggi Lorenzo ... oasport.it