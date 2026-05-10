Oggi a Roma si disputano le prime partite dei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia, con il tennista italiano Musetti tra i protagonisti in campo. La giornata prevede vari incontri e gli appassionati possono seguire le partite in diretta secondo gli orari stabiliti. Sono in programma anche altri incontri degli italiani che si sfidano sui campi del torneo.

Agli Internazionali d’Italia ospitati a Roma oggi si giocano le prime partite dei sedicesimi di finale. Dopo il trionfo di Jannik Sinner e l’ uscita a sorpresa di Jasmine Paolini, oggi torna in campo Lorenzo Musetti, che affronterà l’argentino Francisco Cerundolo. I due si sono scontrati già tre volte e per ora il bilancio è a favore dell’avversario, che si è imposto per due volte. Il loro ultimo match risale alla Coppa Davis 2024, ma l’azzurro farà di tutto per togliersi qualche soddisfazione, forte del pubblico amico di Roma. Nella partita dei 32esimi di finale, Musetti ha battutto Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4, 6-4....🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Internazionali Roma 2026, oggi tocca a Musetti. Orario e dove vedere gli altri italiani in campo

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