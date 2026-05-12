Musetti costernato a Roma | Chiedo scusa non ho voluto ritirarmi Non so se sarò a Roland Garros
Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali d'Italia in un match contro Casper Ruud, lasciando il torneo tra dolore e delusione. Dopo la partita, il tennista italiano ha espresso preoccupazioni per un possibile nuovo problema fisico e si è scusato con i tifosi, precisando di non aver voluto ritirarsi. Non è ancora chiaro se parteciperà a Roland Garros.
Lorenzo Musetti eliminato dagli Internazionali d'Italia contro Casper Ruud tra dolore e delusione. Il tennista azzurro teme un nuovo stop fisico e ammette: “Chiedo scusa, non ho voluto ritirarmi. Non so se sarò a Roland Garros”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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