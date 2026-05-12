Musetti costernato a Roma | Chiedo scusa non ho voluto ritirarmi Non so se sarò a Roland Garros

Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli Internazionali d'Italia in un match contro Casper Ruud, lasciando il torneo tra dolore e delusione. Dopo la partita, il tennista italiano ha espresso preoccupazioni per un possibile nuovo problema fisico e si è scusato con i tifosi, precisando di non aver voluto ritirarsi. Non è ancora chiaro se parteciperà a Roland Garros.

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