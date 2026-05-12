Musetti fuori agli ottavi | Ruud vince in 2 set

Il tennista di livello 23 del tabellone ha perso contro l’avversario in due set. Musetti ha mostrato una prestazione senza particolari slanci, commettendo diversi errori e senza riuscire a reagire in modo efficace durante il match. L’avversario ha dominato l’incontro con una performance solida e precisa, assicurandosi così l’accesso agli ottavi di finale.

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Una prestazione solida, pulita del n.23 del tabellone contro un Musetti opaco, protagonista di qualche errore di troppo e non in grado di dar vita ad una vera reazione sul campo. A peggiorare la situazione, ci si è messo anche ad un trattamento medico alla coscia nel secondo set Contro Cerundolo i segnali di una condizione non ottimale per Lorenzo Musetti, specie dal punto di vista fisico, erano già stati chiari. Ma oggi si sono presentati ancora più forti contro Casper Ruud,nel primo match di giornata agliInternazionali d’Italia. 6-3 6-1 dopo 1 ora e 18 minutiil punteggio finale a favore del norvegese, che per la quinta volta in carriera raggiunge i quarti di finale agli Internazionali d’Italia.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Musetti fuori agli ottavi: Ruud vince in 2 set ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Madrid Open, Musetti fuori agli ottavi: Lehecka vince 6-3 6-3 Musetti eroico a Roma: batte Cerundolo e il dolore alla coscia. Agli ottavi c'è RuudLorenzo Musetti oggi, domenica 10 maggio, si è qualificato agli ottavi degli Internazionali d'Italia a Roma dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Argomenti più discussi: Internazionali di tennis di Roma, Musetti e Darderi vanno agli ottavi; Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Musetti e Darderi avanzano agli ottavi, fuori Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi; Aspettando Sinner, Musetti soffre ma è agli ottavi, la tenacia premia Darderi; Musetti soffre ma batte Cerundolo ed è agli ottavi a Roma, gli scambi più belli del match. Internazionali d’Italia, sorrisi e lacrime: Musetti e Darderi volano agli ottavi. Fuori Arnaldi e Cocciaretto x.com ATP Roma: Musetti cede di schianto a Ruud e ai problemi alla coscia. Lorenzo fuori dalla top 10Lorenzo Musetti non difende le semifinali a Roma e si arrende all'ex n. 2 Casper Ruud. Letali i problemi alla coscia ... ubitennis.com