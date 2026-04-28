Madrid Open Musetti fuori agli ottavi | Lehecka vince 6-3 6-3

Durante il torneo di Madrid, Musetti è stato eliminato agli ottavi di finale dopo aver perso contro il tennista ceco con il punteggio di 6-3 6-3. La sua prestazione è stata giudicata insufficiente, senza riuscire a mettere in difficoltà l’avversario. In contemporanea, si è disputata anche la partita di Cobolli contro il numero uno del mondo, Medvedev.

Prestazione opaca dell’azzurro, mai in partita contro il ceco. In campo anche Cobolli contro Medvedev. Giornata negativa per Lorenzo Musetti al “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 della stagione in corso sulla terra battuta della Caja Magica. L’azzurro è stato eliminato agli ottavi di finale dal ceco Jiri Lehecka, che si è imposto con un netto 6-3 6-3 in un’ora e 15 minuti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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