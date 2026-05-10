Musetti eroico a Roma | batte Cerundolo e il dolore alla coscia Agli ottavi c' è Ruud

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 10 maggio, nel torneo degli Internazionali d’Italia a Roma, Lorenzo Musetti ha superato il suo avversario, Cerundolo, nel match che si è concluso con una vittoria nonostante il dolore alla coscia. Con questa vittoria, Musetti si è assicurato il passaggio agli ottavi di finale, dove incontrerà il tennista norvegese Casper Ruud.

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Lorenzo Musetti oggi, domenica 10 maggio, si è qualificato agli ottavi degli Internazionali d'Italia a Roma dove affronterà il norvegese Casper Ruud. Il toscano ha sconfitto in 2 set Francisco Cerundolo, numero 27 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7), 6-4 in due ore e 12' di gioco e ha.🔗 Leggi su Today.it

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