Musetti fermato a Roma da Ruud | il dolore fisico blocca l’azzurro

Durante una partita a Roma, il tennista italiano ha avuto una reazione violenta rivolta all’arbitro, scatenata da un episodio durante il match. Nel secondo set, l’atleta ha mostrato segni evidenti di dolore alla coscia, che sembra aver inciso sulla sua performance e sulla sua reazione complessiva. La situazione ha portato a un momento di tensione in campo, mentre il pubblico seguiva con attenzione quanto stava accadendo.

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? Punti chiave Cosa ha scatenato la violenta reazione di Musetti contro l'arbitro?. Come ha influito il dolore alla coscia sul secondo set?. Perché il calo fisico ha permesso a Ruud di dominare?. Chi sarà il prossimo avversario di Ruud nei quarti di finale?.? In Breve Ruud vince 6-3, 6-1 in un incontro durato 77 minuti.. Musetti ha subito un dolore alla coscia richiedendo il personale medico.. Il norvegese affronterà Khachanov nei quarti di finale del torneo romano.. Khachanov ha eliminato Prizmic che aveva battuto Djokovic.. Il tennista Lorenzo Musetti si è fermato agli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, sconfitto dal norvegese Ruud con il punteggio di 6-3, 6-1 in un incontro durato un’ora e diciassette minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musetti fermato a Roma da Ruud: il dolore fisico blocca l’azzurro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Musetti eroico a Roma: batte Cerundolo e il dolore alla coscia. Agli ottavi c'è RuudLorenzo Musetti oggi, domenica 10 maggio, si è qualificato agli ottavi degli Internazionali d'Italia a Roma dove affronterà il norvegese Casper Ruud. LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: durissima lezione per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:32 Un Musetti sicuramente debilitato dal fastidio alla coscia sinistra, ma l’impressione è che i primi... Argomenti più discussi: Internazionali di tennis di Roma, Musetti e Darderi vanno agli ottavi; Musetti vince da infortunato: Soffrivo, non sapevo se giocare; Internazionali, non solo Sinner: italiani da record a Roma; Musetti-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv. LIVE Musetti-Ruud 3-6 1-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: durissima lezione per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:35 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Musetti-Ruud. Grazie per aver seguito l'evento in nostra ... oasport.it