Muses film awards 2026 | c' è anche un teatino nella giuria del festival in Grecia
Antonio Di Leonardo, co-fondatore di Takemeback, un progetto di solidarietà internazionale nato a Chieti, è stato selezionato come membro della giuria del Muses film awards – Levadia international film festival 2026, tenutosi in Grecia dal 7 al 10 maggio. La partecipazione di Di Leonardo rappresenta un collegamento tra l’Italia e l’evento cinematografico internazionale, che si è svolto in questa località mediterranea.
Antonio Di Leonardo, co-fondatore di Takemeback corrieri solidali, progetto di solidarietà internazionale nato a Chieti, è stato chiamato a far parte della giuria del festival Muses film awards – Levadia international film festival 2026, che si è svolto in Grecia dal 7 al 10 maggio.Il festival è.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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