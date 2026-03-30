Per la 72ª edizione del Taormina Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 giugno 2026, è stata annunciata la regista, sceneggiatrice e produttrice premio Oscar come presidente di giuria. La scelta di Jane Campion porta un volto di rilievo internazionale all’evento, che si svolge ogni anno nella città siciliana. La manifestazione si avvale di un panorama di ospiti, film e iniziative legate al cinema contemporaneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una presidente d’eccezione per la 72ª edizione. La regista, sceneggiatrice e produttrice premio Oscar Jane Campion sarà la Presidente di Giuria della 72ª edizione del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno 2026. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori, che sottolineano l’importanza della sua presenza per il prestigio della manifestazione. Le parole della direzione artistica. La direttrice artistica Tiziana Rocca ha espresso grande soddisfazione per questa nomina, evidenziando come la partecipazione della cineasta rappresenti un valore aggiunto significativo. Secondo Rocca, il talento straordinario, la visione innovativa e il contributo fondamentale di Campion al cinema contemporaneo la rendono una figura imprescindibile nel panorama internazionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Jane Campion guiderà la giuria del Taormina Film Festival 2026

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