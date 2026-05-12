Musei e giovani | visite oltre il 40% al Nord picco del 60% in Trentino contro il 23,3% della Calabria I dati
Nel 2025, i musei italiani hanno registrato variazioni significative nelle visite tra le diverse regioni. Al Nord, le visite tra i giovani hanno superato il 40%, raggiungendo anche il 60% in Trentino, mentre al Sud e nelle isole si attestano intorno al 23,3% in Calabria. L’Italia possiede 61 siti tutelati dall’Unesco, più di qualsiasi altro paese, posizionandosi in testa alla classifica globale, davanti a Cina, Germania e Francia.
L'Italia brilla a livello mondiale per le sue ricchezze culturali. Con 61 siti tutelati dall'Unesco registrati nel 2025, guidiamo la classifica globale, lasciando indietro nazioni come Cina (60), Germania (55) e Francia (54). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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