Musei e giovani | visite oltre il 40% al Nord picco del 60% in Trentino contro il 23,3% della Calabria I dati

Nel 2025, i musei italiani hanno registrato variazioni significative nelle visite tra le diverse regioni. Al Nord, le visite tra i giovani hanno superato il 40%, raggiungendo anche il 60% in Trentino, mentre al Sud e nelle isole si attestano intorno al 23,3% in Calabria. L’Italia possiede 61 siti tutelati dall’Unesco, più di qualsiasi altro paese, posizionandosi in testa alla classifica globale, davanti a Cina, Germania e Francia.

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